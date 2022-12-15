Официальный курс доллара США вырос на 2,66 руб., евро — на 2,72 руб.

УрБК, Москва, 21.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 2,66 руб., до 69 руб., евро — на 2,72 руб., до 73,34 руб.