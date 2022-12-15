Официальный курс доллара США вырос на 2,66 руб., евро — на 2,72 руб.

УрБК, Москва, 21.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 2,66 руб., до 69 руб., евро — на 2,72 руб., до 73,34 руб.
УрБК, Москва, 15.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2022 года. Курс долл. ...13.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 42 коп.
УрБК, Москва, 13.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2022 года. Курс долл. ...06.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. ...