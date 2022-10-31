Житель Сочи предстанет перед судом за заключение фиктивных договоров о строительстве в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Сочи, который обвиняется в заключении фиктивных договоров о строительстве частных домов. Обвинительное заключение подготовила прокуратура Октябрьского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год мужчина под видом директора и единственного участника ООО «Фронт-Строй» заключал с гражданами договоры о строительстве индивидуальных жилых домов, но не собирался их исполнять. Для этого обвиняемый закупал рекламу, а потерпевших информировал об условиях строительства, сроках, материалах и преимуществах работы с его компанией.
«Преследуя цель хищения денежных средств потерпевших в максимально возможном размере, желая побудить их систематически вносить средства в счет оплаты по договору, злоумышленник создавал видимость добросовестного выполнения обязательств, обеспечивая выполнение минимального объема строительных работ», — говорится в сообщении.
Материальный ущерб от действий мужчины превысил 74 млн руб. Свою вину он не признал.
Уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах» рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет 52-летний местный житель, который обвиняется в ...13.10.2022 Риелтор из Каменска-Уральского присвоила 2,7 млн рублей под видом оформления сделок с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. В Каменске-Уральском перед судом предстанет риелтор, которая похищала деньги клиентов ...06.07.2022 В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель строительной компании «Гранд — Инжиниринг» по обвинению в хищении 60 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель компании-застройщика ООО «Гранд — ...12.05.2021 Жителя Екатеринбурга будут судить за хищение более 13,9 млн рублей под обещания поставки модульных зданий
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в ...29.07.2014 Перед судом предстанет директор туристической компании Новоуральска, обвиняемый в обмане своих клиентов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. В Новоуральске перед судом предстанет руководитель туристической фирмы ООО «Круиз», ...