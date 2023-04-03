Екатеринбуржца будут судить за мошенничество под видом продажи автомобилей на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве ...19.04.2021 В Екатеринбурге будут судить местного жителя за мошенничество с продажами автомобилей с пробегом на сумму более 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного ...04.02.2020 В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника автокомпании за хищение свыше 23,1 млн рублей под предлогом реализации автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено ...25.04.2019 В Екатеринбурге будут судить лжегрузоперевозчика за хищение 448 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. В отношении жителя Верхней Пышмы возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве ...01.09.2017 В Екатеринбурге местный житель обвиняется в поджогах 41 автомобиля
УрБК, Москва, 01.09.2017. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...