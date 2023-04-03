Екатеринбуржца будут судить за мошенничество под видом продажи автомобилей на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего местного жителя из-за мошенничества на сумму свыше 4 млн руб. под видом реализации автомобилей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, злоумышленник учредил юридическое лицо и разместил в интернете объявление о продаже машин. Причем он указал стоимость авто ниже, чем на рыке. Затем обвиняемый заключал с потерпевшими агентские договоры. После получения аванса он должен был заняться подбором автомобилей. Однако он не выполнил обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. Таким образом мужчина причинил ущерб организациям и индивидуальным предпринимателям.



Местный житель обвиняется в совершении преступлений по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном и особо крупном размерах». Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.