В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о мошенничестве почти на 17 млн рублей под предлогом строительства домов

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве местного жителя. Обвиняемый под предлогом строительства жилых домов завладел средствами горожан в размере более 16 млн 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, с мая 2017 по апрель 2021 года генеральный директор ООО «АСК «ФРОНСТРОЙ» обманул пятерых граждан, которые хотели построить дома на земельных участках. Он заключил договоры строительного подряда с местными жителями и похитил денежные средства, не выполнив обязательства по строительству.
Чтобы скрыть преступление, мужичина дал указания сотрудникам компании выполнить начальные строительные работы. Благодаря таким действиям мошенника пострадавшие могли удостовериться в том, что дома будут построены, и потому вносили средства по оговоренному графику платежей. Однако генеральный директор организации не собирался выполнять условия договора и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением ущерба в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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