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В Екатеринбурге за хищение 7 млн рублей будут судить гендиректора компании «ТЕРМИН ИС»

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Екатеринбурге перед судом предстанет гендиректор ООО «ТЕРМИН ИС», который обвиняется в хищении более 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с августа 2020 по сентябрь 2021 года мужчина заключал сделки по строительству недвижимости, не собираясь выполнять свои обязательства. Речь идет о договорах строительного подряда на строительство бань и домов на частных участках. Потерпевшими стали 18 человек.

Предприниматель убеждал клиентов расплачиваться наличными, а затем не отражал получение этих денег в бухгалтерии компании. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению. При этом обвиняемый давал своим сотрудникам указания провести начальные строительные работы, чтобы сымитировать работу и получить последующие платежи.

Уголовное дело по частям 3,4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах» будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

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