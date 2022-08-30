В Свердловской области выявлено 343 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 560 тыс. 972 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 896. За сутки из больниц выписано 384 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 545 тыс. 371 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 994 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 728 тыс. 409 человек. За сутки зафиксировано 57 летальных случаев (всего 393 тыс. 107), выздоровели 8 тыс. 109 человек (всего 21 млн 123 тыс. 341).