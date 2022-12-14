Курс доллара США на Московской бирже впервые с мая превысил 69 руб., евро — 73 руб.

УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 10.30 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,32 руб., евро — 73,65 руб. Впервые с 11 мая курс американской валюты превысил 69 руб., евро — 73 руб. Добавим, что на момент закрытия торгов 19 декабря курс доллара США составлял 67,72 руб., евро — 72,10 руб.

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