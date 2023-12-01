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Вчера, 12:55

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,51 руб., евро — вырос до 97,37 руб.

УрБК, Москва, 14.12.2023. Курс доллара США начал снижаться, а евро — расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 89,51 руб., европейской — 97,37 руб.

На момент закрытия торгов 13 декабря курс доллара США составлял 90,01 руб., евро — 97,05 руб.
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