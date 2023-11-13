Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,26 руб., евро — вырос до 98,74 руб.

УрБК, Москва, 13.11.2023. Курс доллара США начал снижаться, а евро — расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 92,26 руб., европейской — 98,74 руб. На момент закрытия торгов 10 ноября курс доллара США составлял 92,29 руб., евро — 98,55 руб.

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