Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,43 руб., евро — вырос до 97,57 руб.

УрБК, Москва, 23.11.2023. Курс доллара США начал снижаться, а евро — расти в ходе торгов на Московской бирже. По ...22.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 87,95 руб., евро — снизился до 96,06 руб.
УрБК, Москва, 22.11.2023. Курс доллара США начал расти, а евро — снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По ...13.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,26 руб., евро — вырос до 98,74 руб.
УрБК, Москва, 13.11.2023. Курс доллара США начал снижаться, а евро — расти в ходе торгов на Московской бирже. По ...10.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,05 руб., евро — снизился до 98,27 руб.
УрБК, Москва, 10.11.2023. Курс доллара США начал расти, а евро — снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По ...07.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 92,41 руб., евро снизился до 98,88 руб.
УрБК, Москва, 07.11.2023. Курс доллара США начал расти, а евро — снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По ...