В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области стартовала подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.



Профильным ведомствам поручено выполнить комплекс мер, чтобы пройти период паводков без аварийных ситуаций. Органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в населенных пунктах, которые подвержены затоплению или с которыми нарушается транспортное сообщение.



Медицинским организациям нужно создать запас лекарств и медицинских изделий. Во время паводка будет скоординирована работа водохранилищ. В планах также уделить особое внимание сохранности мостов от ледохода.



Региональное министерство природных ресурсов и экологии организует работу противопаводковой подкомиссии.