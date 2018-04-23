В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области стартовала подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Профильным ведомствам поручено выполнить комплекс мер, чтобы пройти период паводков без аварийных ситуаций. Органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в населенных пунктах, которые подвержены затоплению или с которыми нарушается транспортное сообщение.
Медицинским организациям нужно создать запас лекарств и медицинских изделий. Во время паводка будет скоординирована работа водохранилищ. В планах также уделить особое внимание сохранности мостов от ледохода.
Региональное министерство природных ресурсов и экологии организует работу противопаводковой подкомиссии.
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