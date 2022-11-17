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Вчера, 10:06

Численность рабочей силы в Свердловской области за год выросла на 9,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области в октябре 2022 года составила 2 млн 104,6 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в октябре прошлого года показатель составлял 2 млн 094,8 тыс. человек. Таким образом, за последние 12 месяцев численность рабочей силы в регионе выросла на 9,8 тыс. человек.

По последним данным, 2 млн 032,8 тыс. свердловчан являются занятыми, 71,8 тыс. — безработными (по методологии Международной организации труда).

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