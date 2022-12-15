Минэкономики: ВВП России в январе-октябре снизился на 1,9%

УрБК, Москва, 20.12.2022. Минэкономики РФ улучшило оценку снижения ВВП России в январе-октябре 2022 года с 2,1 до 1,9%, сообщает «Коммерсантъ».



По словам главы министерства Максима Решетникова, решающую роль в улучшении динамики сыграло сотрудничество с Белоруссией.



«Именно усиление интеграции России и Белоруссии помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций. У нас оценка по итогам 10 месяцев — сокращение на 1,9%», — заявил М. Решетников на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии.



Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым падение ВВП России в III квартале составило 3,7% в годовом выражении. Ключевой положительный вклад в рост ВВП в данном периоде внесли сферы строительства, финансов, госуправления и обороны. Отрицательный — торговля, обрабатывающая промышленность и так называемые чистые налоги.