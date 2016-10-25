УрБК, Москва, 15.12.2022. Падение ВВП России в III квартале сократилось до 3,7% в годовом выражении. В I квартале показатель рос на 4,1%, а во II составлял минус 3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.
Ключевой положительный вклад в рост ВВП в III квартале внесли сферы строительства, финансов, госуправления и обороны. Отрицательный — торговля, обрабатывающая промышленность и так называемые чистые налоги.
В то же время в Минэкономики прогнозируют, что по итогам года сокращение ВВП не превысит 2,9%.
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