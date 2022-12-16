Официальный курс доллара США вырос на 1,74 руб., евро — на 1,84 руб.

УрБК, Москва, 20.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,74 руб., до 66,35 руб., евро — на 1,84 руб., до 70,62 руб.