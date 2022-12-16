Официальный курс доллара США вырос на 1,74 руб., евро — на 1,84 руб.

УрБК, Москва, 20.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,74 руб., до 66,35 руб., евро — на 1,84 руб., до 70,62 руб.
УрБК, Москва, 16.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2022 года. Курс долл. ...14.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 44 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 14.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2022 года. Курс долл. ...07.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 07.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2022 года. Курс долл. ...06.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2022 года. Курс долл. ...02.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 77 коп.
УрБК, Москва, 02.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2022 года. Курс долл. ...