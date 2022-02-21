Свердловская ГИБДД предупредила участников дорожного движения об опасности возникновения гололеда

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Предупреждение об ухудшении погодных условий и необходимости соблюдения ПДД для свердловских водителей выпустило отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу Екатеринбургу.
«На территории Свердловской области в вечерние, ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений. В связи с чем есть вероятность образования гололедных явлений. Водителям необходимо двигаться с пониженной скоростью, исключить маневрирование, резкие торможения, не отвлекаться во время управления, заранее снижать скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам», — говорится в сообщении.
Также сотрудники патрульной службы рекомендуют соблюдать ПДД и пешеходам, чтобы избежать провоцирования аварийных ситуаций.
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