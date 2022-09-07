«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала в связи с началом зимних школьных каникул разработали памятку по правилам электробезопасности для детей.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, документ поможет родителям объяснить детям всю опасность поражения электрическим током.
Как отмечают в компании, детям необходимо запомнить, что запрещается влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши вагонов, домов и строений, где близко проходят электрические провода; разбивать лампы, изоляторы, играть под воздушными линиями, проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках, делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП; приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние меньше 8 м.
Детям также стоит объяснить, что удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. Если все же человек попал в зону шагового напряжения, стоит помнить, что нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.
«Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо», — пояснили в компании.
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...08.07.2022 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили родителям о правилах электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») — МЭС Урала напомнили родителям о ...31.05.2022 Филиал «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – МЭС Урала напомним родителям о необходимости беречь детей от электричества
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. В преддверии Дня защиты детей специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала ...30.08.2021 Памятка о предотвращении детского травматизма на энергообъектах
Приближается 1 сентября, новый учебный год. В этот период самое время напомнить элементарные правила ...28.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала в связи с началом летних школьных ...