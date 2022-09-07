«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала в связи с началом зимних школьных каникул разработали памятку по правилам электробезопасности для детей.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, документ поможет родителям объяснить детям всю опасность поражения электрическим током.



Как отмечают в компании, детям необходимо запомнить, что запрещается влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши вагонов, домов и строений, где близко проходят электрические провода; разбивать лампы, изоляторы, играть под воздушными линиями, проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках, делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП; приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние меньше 8 м.



Детям также стоит объяснить, что удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. Если все же человек попал в зону шагового напряжения, стоит помнить, что нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.



«Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо», — пояснили в компании.