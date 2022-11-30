Жители Челябинской области осуждены за незаконный оборот алкоголя и табачной продукции на сумму более 1,8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.12.2022. В Челябинской области местные жители осуждены за незаконный оборот алкогольной и табачной продукции. Общая сумма изъятых товаров составила более 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба южноуральской прокуратуры.
Судом установлено, что подсудимые приобрели в Челябинске 3 тыс. 117 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму более 813 тыс. руб., а также 9 тыс. 063 пачки немаркированных табачных изделий на сумму свыше 1 млн руб. Далее они поставили эти товары в магазин в селе Октябрьском для сбыта в розницу.
Нарушителям закона Октябрьский районный суд вынес приговор в соответствии с пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Приговор не вступил в законную силу.
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