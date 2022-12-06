В Свердловской области выявлено 346 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 560 тыс. 629 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 896. За сутки из больниц выписано 145 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 544 тыс. 987 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 6 тыс. 341 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 722 тыс. 415 человек. За сутки зафиксировано 50 летальных случаев (всего 393 тыс. 050), выздоровели 5 тыс. 564 человека (всего 21 млн 115 тыс. 232).