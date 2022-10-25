Самозанятые Екатеринбурга смогут претендовать на льготную аренду муниципальной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Самозанятые граждане смогут претендовать на получение в аренду муниципальной недвижимости на льготных условиях. Об этом рассказал замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Сергей Балакин на заседании профильной комиссии гордумы.



Аналогичная поддержка продолжит оказываться социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).



«На данный момент с подобными НКО заключено 27 договоров аренды. Общая площадь сданных на льготных условиях объектов составляет 4 тыс. кв. м. От года к году перечень НКО, арендующих помещения, меняется. Так, в 2022 году Союзу садоводов Екатеринбурга и Свердловской области был передан объект площадью 140 кв. м, а с Орджоникидзевским обществом охотников и рыболовов — договор был расторгнут», — цитирует Сергея Балакина пресс-служба администрации города.



У представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых, НКО есть возможность претендовать на пользование недвижимостью, которая находится в собственности Екатеринбурга и включена в специальный перечень. Там представлены нежилые здания и помещения, а также земельные участки. Свободны и готовы к сдаче 19 объектов. Право на аренду шести из них будет разыграно на аукционе, а остальных — в рамках конкурса.