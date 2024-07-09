УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:36

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выделил на поддержку НКО более 14,5 млн рублей субсидий

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень 15 приоритетных направлений конкурсного отбора на предоставление бюджетных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). На эти цели выделено более 14,5 млн рублей. Они будут распределены между организациями по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В документе отмечены следующие приоритетные направления некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий: благотворительная деятельность и волонтерство, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация отдыха детей, охрана окружающей среды и защита животных (в том числе содержащихся в приютах).

Также профилактика зависимостей и продвижение ЗОЖ, профилактика терроризма и экстремизма, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и традиций народов России, развитие социального и детского туризма, содействие деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры для поддержки некоммерческих организаций, создание условий для организации досуга людей пожилого возраста, проведение культурно-досуговых мероприятий для указанной категории граждан, социальная адаптация инвалидов и их семей, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, а также увековечение памяти жертв политических репрессий.

Добавим, что в поддержку СО НКО власти Екатеринбурга ежегодно проводит конкурс на право получения субсидий для реализации социально значимых проектов.

В 2024 году материальную поддержку получили 64 организации на реализацию 87 социально значимых проектов. Общая сумма выделенных средств составила более 14 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить 14,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень социально ориентированных ...

08.04.2024 В Екатеринбурге на социальные проекты НКО выделят более 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Екатеринбурге из муниципального бюджета выделят 14 млн 426 тыс. руб. на реализацию ...

03.05.2023 В Екатеринбурге 88 социальных проектов получат финансовую поддержку из городского бюджета

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список социально ориентированных ...

20.05.2022 Екатеринбургские власти предоставят НКО субсидии на общую сумму 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Екатеринбурге утвердили перечень некоммерческих организаций (НКО), которые получат ...

11.08.2020 Власти Екатеринбурга направят более 1,3 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (535)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18