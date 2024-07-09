Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выделил на поддержку НКО более 14,5 млн рублей субсидий

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень 15 приоритетных направлений конкурсного отбора на предоставление бюджетных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). На эти цели выделено более 14,5 млн рублей. Они будут распределены между организациями по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В документе отмечены следующие приоритетные направления некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий: благотворительная деятельность и волонтерство, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация отдыха детей, охрана окружающей среды и защита животных (в том числе содержащихся в приютах).



Также профилактика зависимостей и продвижение ЗОЖ, профилактика терроризма и экстремизма, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и традиций народов России, развитие социального и детского туризма, содействие деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры для поддержки некоммерческих организаций, создание условий для организации досуга людей пожилого возраста, проведение культурно-досуговых мероприятий для указанной категории граждан, социальная адаптация инвалидов и их семей, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, а также увековечение памяти жертв политических репрессий.



Добавим, что в поддержку СО НКО власти Екатеринбурга ежегодно проводит конкурс на право получения субсидий для реализации социально значимых проектов.



В 2024 году материальную поддержку получили 64 организации на реализацию 87 социально значимых проектов. Общая сумма выделенных средств составила более 14 млн руб.