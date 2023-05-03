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В Екатеринбурге на социальные проекты НКО выделят более 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Екатеринбурге из муниципального бюджета выделят 14 млн 426 тыс. руб. на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) стартовал 5 апреля. Заявки на него будут приниматься до 3 мая, подведение итогов состоится в июне.

В этом году определены 15 приоритетных направлений конкурса, в том числе организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация отдыха детей, создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни, увековечение памяти жертв политических репрессий, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, организация мероприятий по охране окружающей среды по благоустройству и озеленению территории и другие.

Отметим, что в 2023 году количество предложений от НКО в три раза превышало возможности, предусмотренные конкурсом. В результате заседания конкурсной комиссии победителями стали 75 организаций с 88 проектами.
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