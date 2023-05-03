В Екатеринбурге на социальные проекты НКО выделят более 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список социально ориентированных ...20.05.2022 Екатеринбургские власти предоставят НКО субсидии на общую сумму 9,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Екатеринбурге утвердили перечень некоммерческих организаций (НКО), которые получат ...11.08.2020 Власти Екатеринбурга направят более 1,3 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса ...26.03.2015 Власти Екатеринбурга проводят семинар для НКО для получения субсидий из бюджета уральской столицы
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и ...23.09.2014 Власти Екатеринбурга выделят на финансирование социально значимых проектов 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...