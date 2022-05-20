В Екатеринбурге 88 социальных проектов получат финансовую поддержку из городского бюджета

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые получат из городского бюджета субсидии на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В 2023 году в рамках специального конкурса были получены заявки от 107 организаций по 213 проектам, что является рекордом. Для сравнения: в 2022 году была подана 91 заявка на 192 проекта, в 2021 — 60 и 118 соответственно.
Также в этом году на 2 млн 561 тыс. руб. была увеличена сумма, предоставляемая на поддержку СО НКО. Итоговый объем субсидии достиг 12 млн 094 тыс. руб.
В результате конкурса поддержку получат 75 организаций, представивших 88 проектов. В основном они направлены на работу с ветеранами и патриотическое воспитание молодежи.
Помимо этого, в текущем году появились такие направления работы, как «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в муниципальном образовании «город Екатеринбург», «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан», «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация отдыха детей».
Наиболее популярным направлением, по которому представлено 44 проекта, стало «Создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения».
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Екатеринбурге утвердили перечень некоммерческих организаций (НКО), которые получат ...18.03.2022 В 2022 году в Богдановиче будет выделено 700 тыс. рублей из городского бюджета на поддержку некоммерческих организаций
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. В 2022 году из бюджета ГО Богданович выделят 700 тыс. руб. на поддержку некоммерческих ...11.08.2020 Власти Екатеринбурга направят более 1,3 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса ...17.06.2020 Власти Екатеринбурга выделят более 5 млн рублей социально ориентированным НКО
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил список социально ориентированных ...27.12.2019 В Екатеринбурге утвердили перечень социально ориентированных НКО для получения субсидии из муниципального бюджета
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень социально ориентированных ...