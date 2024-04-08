Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить 14,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Екатеринбурге из муниципального бюджета выделят 14 млн 426 тыс. руб. на реализацию ...03.05.2023 В Екатеринбурге 88 социальных проектов получат финансовую поддержку из городского бюджета
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список социально ориентированных ...20.05.2022 Екатеринбургские власти предоставят НКО субсидии на общую сумму 9,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Екатеринбурге утвердили перечень некоммерческих организаций (НКО), которые получат ...17.06.2020 Власти Екатеринбурга выделят более 5 млн рублей социально ориентированным НКО
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил список социально ориентированных ...27.12.2019 В Екатеринбурге утвердили перечень социально ориентированных НКО для получения субсидии из муниципального бюджета
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень социально ориентированных ...