Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить 14,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) — получателей субсидий, предоставляемых из городского бюджета на реализацию социально значимых проектов в 2024 году. Сумма субсидий составляет около 14,5 млн руб., сообщает пресс-служба горадминистрации.



Эти средства получат 66 некоммерческих организаций, в числе которых национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные, патриотические и другие. Размер субсидий — от 76 тыс. до 300 тыс. руб.



Основными направлениями заявленных проектов выступят создание условий для организации досуга и проведения мероприятий для людей пожилого возраста и инвалидов, поддержка ветеранского движения, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, патриотического воспитания и многие другие.



Напомним, что данный конкурс проходит в уральской столице ежегодно с 1997 года.



«Цель конкурса — выявить лучшие социально значимые проекты и предоставить субсидии на будущие расходы или возместить средства некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории уральской столицы, которые они затратили на реализацию мероприятий», — пояснили в горадминистрации.