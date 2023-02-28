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Вчера, 16:39

Администрация Екатеринбурга продолжает предоставлять преференции предпринимателям и НКО

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Администрация Екатеринбурга продолжает предоставлять муниципальные преференции малому и среднему бизнесу и некоммерческим организациям (НКО), сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом Сергей Балакин отметил, что муниципальные преференции предоставляются в виде временного использования имущества без торгов либо в виде льготной аренды.

Так, в текущем году было заключено 162 договора аренды без проведения торгов. Суммарная площадь арендованных объектов недвижимости составила около 40 тыс. кв. м. Также для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2024 году юрлица и предприниматели заключили 77 договоров аренды без проведения торгов. Общая площадь этих объектов составила порядка 12 тыс. кв. м. Помещения передали в аренду на срок не менее пяти лет. Кроме того, 14 договоров аренды подразумевают льготную арендную плату. Городские власти предоставили преференции для таких направлений, как: охрана здоровья граждан, социальное обеспечение населения, поддержка НКО, развитие образования и науки.

В настоящее время в уральской столице действуют 767 договоров аренды на сумму арендной платы в год около 530 млн руб. После пяти аукционов было заключено 35 договоров аренды. Дополнительный доход от арендной платы составил около 22 млн руб.
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