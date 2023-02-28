Администрация Екатеринбурга продолжает предоставлять преференции предпринимателям и НКО

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки имущественной поддержки пострадавшим от ...10.06.2015 Власти Екатеринбурга не повысили размер арендной платы в 2015 году для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2015. Администрация Екатеринбурга, учитывая экономическую ситуацию в стране, приняла решение ...17.06.2014 Предприниматели Екатеринбурга заключили более 1,5 тыс. договоров на аренду муниципального имущества
Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации города Екатеринбурга заключил с юридическими ...17.06.2014 Предприниматели Екатеринбурга заключили более полутора тысяч договоров на аренду муниципального имущества
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2014. Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации города ...29.08.2013 Администрация Камышловского ГО нарушила антимонопольное законодательство при заключении договоров аренды
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2013. Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области признала ...