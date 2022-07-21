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В Екатеринбурге продлены сроки имущественной поддержки малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки имущественной поддержки пострадавшим от санкций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Документ позволяет бизнесу и самозанятым увеличить отсрочку оплаты по договорам аренды, заключенным с департаментом по управлению муниципальным имуществом. Такая возможность доступна, если соглашение подписано до 31 декабря 2022 года, обращение необходимо подать до 1 мая 2023 года. Погасить задолженность нужно в течение текущего года.

Также увеличен период освобождения от штрафов и пеней в связи с несоблюдением условий договоров в отношении условий договоров аренды недвижимого имущества, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если они не связаны с несоблюдением порядка и сроков внесения платы, по 30 июня 2023 года.

Помимо этого, с 1 января существует возможность уменьшить на 10% плату по договорам аренды недвижимого имущества. Это касается договоров, заключенных с арендаторами-получателями субсидии на создание дополнительных мест в образовательных организациях любой направленности для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, с индивидуальными предпринимателями, работающими по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.

С 1 декабря 2022 по 31 декабря 2024 года снижена арендная плата на величину, составляющую 50% от суммы арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. Эта норма действует для недвижимости, используемой для размещения объектов связи и центров обработки данных, если арендаторы выступают юридическими лицами, которые внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и являются аккредитованными российскими организациями.

Для получения имущественной поддержки требуется обратиться в департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга.

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