В Екатеринбурге насчитывается 2,5 тыс. мест размещения рекламы

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге появится 29 новых мест для размещения рекламных конструкций. При этом ...10.10.2016 Завершается прием заявок на установку рекламы вдоль дороги «Екатеринбург — аэропорт Кольцово»
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. Фонд имущества Свердловской области 10 октября заканчивает прием заявок на право ...03.08.2016 Рынок наружной рекламы в Екатеринбурге сократится на 80%
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2016. Министерство управления госимуществом Свердловской области и администрация ...21.07.2015 В Екатеринбурге до конца 2015 года появится 500 новых рекламных мест
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2015. До конца 2015 года в схему размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге будет ...20.03.2012 Штрафы за самовольное размещение рекламы в Екатеринбурге могут быть увеличены
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2012. На заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы ...