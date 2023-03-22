В Екатеринбурге насчитывается 2,5 тыс. мест размещения рекламы

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Екатеринбурге на начало года насчитывается 2,5 тыс. мест размещения рекламы, из них 1 тыс. 641 место — на муниципальных земельных участках. Такие цифры привел заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом Сергей Балакин на заседании комиссии по муниципальной собственности, сообщает официальный сайт екатеринбургской гордумы.



По словам С. Балакина, в 2024 году в схему размещения рекламных конструкций было включено 49 новых, исключено 167 прежних мест, и внесены изменения в отношении 36 рекламных мест.



Также в прошлом году по результатам восьми электронных аукционов было заключено 133 новых договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Доход в городской бюджет по итогам торгов составил около 80 млн руб.



Срок действия 1 тыс. 236 договоров был продлен до 10 лет, расторгнуто девять договоров. Количество договоров, оплату по которым контролирует департамент по управлению муниципальным имуществом, на данный момент составляет 1 тыс. 351. Доходы от рекламы за прошлый год составили 270 млн руб.



Также С. Балакин отметил, что за прошлый год для распространения социальной рекламы по 36 темам городскими властями на безвозмездной основе было использовано свыше 2,5 тыс. информационных сторон различного формата.