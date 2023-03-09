В Екатеринбурге появится 29 новых мест для размещения рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге появится 29 новых мест для размещения рекламных конструкций. При этом 21 точка на карте города была исключена из перечня, сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.



В ходе заседания комиссии по рассмотрению вопросов в сфере рекламы, прошедшего в мингосимущества Свердловской области, его участники скорректировали места для размещения рекламных конструкций.



«Представители мингосимущества Свердловской области совместно со специалистами администрации города Екатеринбурга исследовали 62 территории для размещения рекламных конструкций. По итогам заседания комиссии в схему включено 29 новых мест, в том числе по 10 обращениям предпринимателей, в 9 позиций внесены корректировки, как по местоположению, так и по формату, 21 место исключено», — говорится в сообщении.



Сейчас в схему включено 2 тыс. 655 мест, где допускается монтаж рекламных конструкций.



Таким образом министерство следит за актуальностью схемы размещения рекламных конструкций, внося изменения с учетом архитектурной составляющей городской среды, и способствует развитию предпринимательства в уральской столице.