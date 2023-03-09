УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Екатеринбурге появится 29 новых мест для размещения рекламных конструкций. При этом 21 точка на карте города была исключена из перечня, сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
В ходе заседания комиссии по рассмотрению вопросов в сфере рекламы, прошедшего в мингосимущества Свердловской области, его участники скорректировали места для размещения рекламных конструкций.
«Представители мингосимущества Свердловской области совместно со специалистами администрации города Екатеринбурга исследовали 62 территории для размещения рекламных конструкций. По итогам заседания комиссии в схему включено 29 новых мест, в том числе по 10 обращениям предпринимателей, в 9 позиций внесены корректировки, как по местоположению, так и по формату, 21 место исключено», — говорится в сообщении.
Сейчас в схему включено 2 тыс. 655 мест, где допускается монтаж рекламных конструкций.
Таким образом министерство следит за актуальностью схемы размещения рекламных конструкций, внося изменения с учетом архитектурной составляющей городской среды, и способствует развитию предпринимательства в уральской столице.
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге актуализировали схему размещения рекламных конструкций на территории ...07.09.2017 МУГИСО утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций на дорогах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...25.05.2017 МУГИСО исключит 167 мест из схемы размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...03.08.2016 Рынок наружной рекламы в Екатеринбурге сократится на 80%
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2016. Министерство управления госимуществом Свердловской области и администрация ...21.07.2015 В Екатеринбурге до конца 2015 года появится 500 новых рекламных мест
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2015. До конца 2015 года в схему размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге будет ...