Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. По состоянию на 16 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 265 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 декабря число безработных составляло 16 тыс. 247 человек. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 18 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,77%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.