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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил оперштабу рассмотреть продление поддержки авиаотрасли в регионе

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Губернатор региона Евгений Куйвашев во время заседания оперативного штаба поручил проработать меры поддержки аэропорту Кольцово. Для Среднего Урала аэропорт является системообразующей организаций авиационной отрасли. Об этом сообщает департамент информационный политики Свердловской области.

Так, в ходе обсуждения рассмотрели, как реализуются федеральные и региональные способы стимулирования сферы, а также итоговые показатели авиаперевозок к концу года.

«Уже сейчас можно сказать, что «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово прошли период турбулентности с минимальными потерями. В сложившейся непростой ситуации предприятия сумели быстро и грамотно сориентироваться. Главное — обе компании сохранили рабочие коллективы. Во многом это результат своевременной и продуманной господдержки. Считаю, что решения о предоставлении налоговых льгот аэропорту Кольцово, а также о софинансировании прямых региональных воздушных перевозок в полной мере оправдали себя», — подчеркнул Е. Куйвашев.

Напомним, что в июне 2022 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили предложение губернатора региона по поддержке аэропорта Кольцово. Инициатива предполагает предоставление налоговой льготы по налогу на имущество для аэровокзала.

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