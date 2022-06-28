Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили предложение губернатора Евгения Куйвашева о поддержке аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили предложение губернатора региона по поддержке аэропорта Кольцово. Инициатива предполагает предоставление налоговой льготы по налогу на имущество для аэровокзала. Соответствующие изменения внесены в статью 3-1 регионального закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Проект закона был разработан в ходе исполнения поручения главы Свердловской области, которое было сформировано 2 июня 2022 года на заседании оперативного штаба, а по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности. В нововведении предлагается дополнить данный документ положениями, которые предусматривают установку налоговой льготы в виде права уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере, а также основания и порядок применения данной льготы.



Данные меры поддержки должны обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного транспорта в текущей экономической ситуации, а также помочь сохранить высококвалифицированные рабочие места, которые были созданы в этой отрасли.



В том числе налог на имущество для аэропорта в текущем году будет уменьшен на 50%. Однако Кольцово обязуется сохранить 90% от среднесписочной численности работников относительно 2021 года и обеспечивать достойный уровень заработной платы.



Ранее сообщалось, что Е. Куйвашев подписал постановление об увеличении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2022 году. Данная мера направлена на помощь авиакомпании «Уральские авиалинии».



Перевозчику предоставили право перенести срок уплаты за I-III кварталы налога на имущество до конца 2022 года. Эта даст возможность высвободить средства на проведение операционной деятельности компании.