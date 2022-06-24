Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке «Уральских авиалиний»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, согласно которому будут увеличены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2022 году. Данная мера направлена на оказание помощи авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает департамент информационной политики региона.



Уточним, что 2 июня в ходе заседания оперативного штаба глава региона высказался о необходимости поддержать организации Среднего Урала, которые работают в авиаотрасли — «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово.



В министерстве экономики и территориального развития области рассказали, что авиакомпании дано право перенести срок уплаты за I-III кварталы налога на имущество до конца 2022 года. Это даст возможность высвободить средства на проведение операционной деятельности перевозчика.



Ранее губернатор предложил изменить региональный закон, чтобы предоставить налоговые преференции аэропорту Кольцово. Этот документ будет рассмотрен в Заксобрании 28 июня. Если его примут, то аэропорту на 50% снизят налог на имущество. Однако транспортный узел обяжут сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень заработной платы.



Е. Куйвашев подчеркнул, что «Уральские авиалинии» и Кольцово являются крупными работодателями, играющими значительную роль в социально-экономическом развитии региона. Они входят в федеральный и региональный перечни системообразующих организаций, получая соответствующие меры поддержки. Поэтому губернатор назвал необходимым помочь организациям выйти из текущей экономической ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев.



Помимо этого, глава региона принял решение об увеличении субсидий, которые выделяет Свердловская область для организации внутренних авиаперевозок по России из Екатеринбурга и обратно, на 14,5 млн руб. (до 250 млн руб.).