В Свердловской области выявлен 381 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 559 тыс. 519 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 895. За сутки из больниц выписано 476 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 544 тыс. 148 человек.
В России за минувшие сутки был выявлен 8 тыс. 451 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 701 тыс. 321 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 392 тыс. 891), выздоровели 7 тыс. 393 человека (всего 21 млн 096 тыс. 061).
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