Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили станции сотовой связи на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» от филиала Серовских электрических сетей осуществили комплекс мероприятий по технологическому присоединению базовых станций сотовой связи в Сосьвинском городском округе и городском округе Карпинск.
Как сообщает пресс-служба электросетевой компании, в рамках договоров технологического присоединения специалисты построили участки линий электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода.
Выполненные мероприятия гарантируют надежное электроснабжение объектов сотовой связи в населенных пунктах, численность жителей в которых в сумме составляет более 40 тыс. человек.
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