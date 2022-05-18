Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили станции сотовой связи на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» от филиала Серовских электрических сетей осуществили комплекс мероприятий по технологическому присоединению базовых станций сотовой связи в Сосьвинском городском округе и городском округе Карпинск.



Как сообщает пресс-служба электросетевой компании, в рамках договоров технологического присоединения специалисты построили участки линий электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода.



Выполненные мероприятия гарантируют надежное электроснабжение объектов сотовой связи в населенных пунктах, численность жителей в которых в сумме составляет более 40 тыс. человек.