Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырос на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга по итогам января-октября 2022 года составил около 3 трлн руб. Это на 19,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции.
Объем отгруженных товаров крупных и средних промышленных предприятий в этот период вырос на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Он составил около 600 млрд руб. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств достиг примерно 500 млрд руб., что на 18,1% превышает прошлогодний результат.
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года оборот предприятий общественного питания Свердловской ...24.01.2022 Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга достигла 62 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Администрация Екатеринбурга озвучила макропоказатели, которые отражают динамику ...16.12.2021 Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга превысил 1 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга в 2021 году за ...18.06.2021 Промпредприятия Екатеринбурга увеличили отгрузку товаров на 9,4% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга ...17.08.2016 В Екатеринбурге оборот обрабатывающих предприятий за I полугодие 2016 года вырос на 26%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. В Екатеринбурге оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств в I ...