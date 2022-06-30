УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:42

Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырос на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга по итогам января-октября 2022 года составил около 3 трлн руб. Это на 19,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции.

Объем отгруженных товаров крупных и средних промышленных предприятий в этот период вырос на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Он составил около 600 млрд руб. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств достиг примерно 500 млрд руб., что на 18,1% превышает прошлогодний результат.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2022 Оборот предприятий общепита в Свердловской области за год вырос на 18,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года оборот предприятий общественного питания Свердловской ...

24.01.2022 Средняя зарплата в крупных и средних организациях Екатеринбурга достигла 62 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Администрация Екатеринбурга озвучила макропоказатели, которые отражают динамику ...

16.12.2021 Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга превысил 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга в 2021 году за ...

18.06.2021 Промпредприятия Екатеринбурга увеличили отгрузку товаров на 9,4% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга ...

17.08.2016 В Екатеринбурге оборот обрабатывающих предприятий за I полугодие 2016 года вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. В Екатеринбурге оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств в I ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (418)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18