Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырос на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга по итогам января-октября 2022 года составил около 3 трлн руб. Это на 19,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции.



Объем отгруженных товаров крупных и средних промышленных предприятий в этот период вырос на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Он составил около 600 млрд руб. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств достиг примерно 500 млрд руб., что на 18,1% превышает прошлогодний результат.