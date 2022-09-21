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На шахте «Шерегешская» добыли 5 млн тонн руды

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Шахта «Шерегешская» (входит в состав ЕВРАЗа) установила новый производственный рекорд, добыв 5 млн т рудных ископаемых. Также предприятие раньше установленного срока выполнило план по производству первичного концентрата в 2,55 млн т. Об это сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

«Все достижения — результат командной работы коллектива. Шахта «Шерегешская» умеет ставить амбициозные цели и уверенно идти к ним. Наша главная задача — работать безопасно, применяя современные технологии, чтобы производственный процесс стал более прозрачным, эффективным и, как следствие, позволил получить дополнительный объем сырья», — отметил директор филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мельниченко.

На шахте «Шерегешская» добыли 5 млн тонн руды
На шахте «Шерегешская» добыли 5 млн тонн руды
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Шахта «Шерегешская» — крупнейшее предприятие филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК, где используют самоходную технику. Так, в рамках цифровой трансформации на предприятии организована подземная связь LTE. С помощью такой связи можно оперативно управлять процессами и реагировать на ситуации в шахте. Помимо этого, «Шерегешская» осуществляет масштабный инвестиционный проект по строительству нижележащего горизонта (+10 метров), благодаря чему рудник прослужит не менее 10 лет. Первые тонны руды с нового горизонта планируется начать добывать в 2023 году.

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