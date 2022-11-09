Екатеринбург получит опережающее федеральное финансирование строящихся объектов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Екатеринбург получит опережающее финансирование объектов, которые строятся на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Получить эти средства удалось при содействии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.
Около 1 млрд руб., запланированных на 2023 год, будут доведены до Среднего Урала в 2022 году. Чтобы муниципалитет получил нужные суммы, региональная программа будет изменена.
На средства инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на который Е. Куйвашев защитил в 2021 году, велось строительство улично-дорожной сети в четырех микрорайонах Екатеринбурга. Большая часть работ шла с опережающими темпами.
Первые две улицы — Айвазовского и Циолковского — в планировочном районе «Юг Центра» уже сданы. Дополнительные деньги дадут возможность зафиксировать прогресс и обеспечить условия для опережающего ввода объектов в эксплуатацию.
Продолжается реконструкция 2-й Новосибирской и Лучистой улиц в Солнечном микрорайоне с последующим строительством трамвайной ветки. Вдобавок строится улично-дорожная сеть нового микрорайона Новокольцовский. В Академическом районе — улицы Хрустальногорская, Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская с профилированием русла реки Патрушихи.
Для первой заявки на инфраструктурный бюджетный кредит в 12 млрд руб. отобраны 12 объектов в пяти районах Екатеринбурга, имеющих потенциал для развития, но при этом испытывающих нехватку социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.
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