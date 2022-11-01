Житель Екатеринбурга для заработка на инвестициях перевел мошенникам более 5,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Алапаевский отдел полиции 12 декабря обратился 32-летний екатеринбуржец. Он рассказал, что хотел получить прибыль от инвестиций, но столкнулся с аферистами и перевел им более 5,5 млн руб. Об этом сообщает МО МВД России «Алапаевский».
В ходе опроса выяснилось, что в сентябре 2022 года мужчине на телефон позвонил незнакомец, который назвался сотрудником инвестиционной компании. Лжесотрудник предложил вложить потерпевшему деньги в инвестиции и за счет этого получить доход. По словам заявителя, он согласился и, следуя инструкции мошенника, скачал приложение Skype на свой телефон, чтобы затем продолжить общение с куратором проекта. Впоследствии через приложение с пострадавшим общался уже другой мужчина. В разговоре заявителю подробно расписали схему получения денежных средств с инвестиций.
После этого злоумышленник убедил екатеринбуржца настроить функцию демонстрации экрана в программе и тем самым получил удаленный доступ ко всем данным на его устройстве. Далее мужчина отправил 9 тыс. руб. для регистрации на платформе для инвестиций. Однако в это же время, используя удаленный доступ, мошенник оставлял заявки на открытие банковских кредитных карт.
В дальнейшем еще несколько месяцев псевдосотрудники разными способами похищали деньги у пострадавшего. Так, они говорили, что нужно купить лицензию, оплатить налоги, перевести залоговую сумму за ячейку, заплатить за залог курьерской доставки. Заявитель сначала оплачивал все самостоятельно, а потом начал занимать средства у знакомых. Полученные суммы он перенаправлял на счета своих банковских карт, а злоумышленники переводили деньги на неизвестные счета. Так, за три месяца мошенники получили более 5,5 млн руб. После того как мужчина не получил обещанный доход, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. По итогам они примут соответствующее процессуальное решение.
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