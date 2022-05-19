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В Екатеринбурге под видом инвестиций в программы «Газпрома» у местной жительницы похитили 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Екатеринбурге мошенники с помощью поддельного сайта присвоили деньги 46-летней горожанки в размере 1,4 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Женщина, работающая бухгалтером в компании по продаже полимерных материалов, рассказала, что в социальной сети увидела рекламу инвестиционных программ. Названия проектов денежных вложений были похожи на те, которые предлагались на официальных ресурсах «Газпрома». Однако они не имели к ним никакого отношения.

По словам потерпевшей, сначала она зашла по ссылке на фиктивный сайт, а затем оставила свои личные данные. После этого ей позвонили лжесотрудники инвестиционных проектов. Пострадавшую уговорили скачать на телефон необходимое программное обеспечение, пройти регистрацию на сайтах бирж и перевести средства на брокерский счет. Как ей объяснили, данные манипуляции помогут приступить к работе с вложениями.

Затем, после определенных действий, горожанке показали, как выросла сумма на ее счете, и порекомендовали положить еще пару сотен тысяч рублей для увеличения ставки. Потерпевшая так и сделала. Далее она узнала, что заработала более 20 тыс. долл. США. После чего на электронную почту екатеринбурженки пришло письмо о превышении суммы на ее счету. Там же сообщалось, что ей следует оплатить страховку в размере 10 тыс. 800 долл. США. В дальнейшем, после выполнения условий, она якобы смогла бы снять деньги.

Псевдоброкеры продолжили обманом убеждать взять дополнительные кредитные средства. Женщине было отказано в займе, однако злоумышленники не остановились и предложили продать ей свое имущество. Тогда местная жительница поняла, что связалась с мошенниками, и начала искать сведения об этой организации. Впоследствии она узнала, что стала жертвой аферистской схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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