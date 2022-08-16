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Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили 750 птицезащитных устройств на опорах ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали 750 птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах шести магистральных линий электропередачи в Удмуртской Республике и Пермском крае. Такая мера позволит снизить риск поражения птиц электрическим током и повысит надежность электроснабжения регионов, где проживает порядка 4 млн человек, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц на линиях были установлены ПЗУ антиприсадочного типа, которые препятствуют посадке птиц на опоры. Пучок длинных покрытых изоляционным материалом шипов с безопасными наконечниками крепится к горизонтальным частям опоры и не позволяет птице присесть на нее.

Работы были произведены на линиях 220-500 кВ, которые проходят по территории Нечкинского национального парка, где обитает порядка 200 видов птиц. Многие из них находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.

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