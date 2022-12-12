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В Свердловской области выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 559 тыс. 138 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 894. За сутки из больниц выписано 464 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 543 тыс. 672 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 833 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 692 тыс. 870 человек. За сутки зафиксировано 57 летальных случаев (всего 392 тыс. 832), выздоровели 7 тыс. 539 человек (всего 21 млн 088 тыс. 668).

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