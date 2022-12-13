Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение прожиточного минимума выше среднероссийского

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2023 год могут проиндексировать до 14 тыс. 088 рублей

В Свердловской области в 2022 году прожиточный минимум вырастет на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Величина прожиточного минимума в Свердловской области за I квартал 2019 года составила ...

Прожиточный минимум в Свердловской области за I квартал 2019 года вырос на 705 рублей

Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в ...

Величина прожиточного минимума в Свердловской области достигла 5,1 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале 2008 года в среднем на душу населения составила 4,7 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с ...