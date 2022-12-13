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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение прожиточного минимума выше среднероссийского

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Правительство Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердило повышение прожиточного минимума на душу населения на 14,8% на 2023 год. Этот показатель выше прогнозируемой инфляции и среднероссийских темпов увеличения прожиточного минимума, сообщает департамент информационной политики региона.

В итоге в натуральном выражении прожиточный минимума на Среднем Урале составит 14 тыс. 088 руб. в месяц, для трудоспособного населения — 15 тыс. 356 руб. (плюс 14,8%), для пенсионеров — 12 тыс. 116 руб. (плюс 14,8%), для детей — 14 тыс. 623 руб. (плюс 13,6%).

Добавим, что установленные показатели — это также критерий для назначения социальных пособий отдельным категориям. Сумма прожиточного минимума по федеральным правилам устанавливается раз в год.

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