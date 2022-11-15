В Екатеринбургском музее ИЗО появились подарочные сертификаты с лимитированным дизайном

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) выпустил обновленные подарочные сертификаты. Карты представлены в восьми лимитированных вариантах дизайна с изображением узнаваемых произведений и предметов из коллекций музея.



Сертификат действителен на одного посетителя в течение года с момента покупки и позволяет посещать все выставочные проекты и постоянные экспозиции, лектории и кураторские экскурсии, творческие встречи с художниками и фотографами, сообщает пресс-служба культурного учреждения.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



Сертификат действует во всех подразделениях ЕМИИ: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18, а также в Центре истории камнерезного дела им А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.



При приобретении сертификата стоит учитывать, что он не подлежит возврату, не действует на церемониях открытия новых выставок, в акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств», а при утере не подлежит восстановлению.



Приобрести сертификаты можно во всех подразделениях ЕМИИ.