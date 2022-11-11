В Свердловской области выявлен 371 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 558 тыс. 760 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 894. За сутки из больниц выписано 372 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 543 тыс. 208 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 532 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 685 тыс. 037 человек. За сутки зафиксировано 55 летальных случаев (всего 392 тыс. 775), выздоровели 7 тыс. 675 человек (всего 21 млн 081 тыс. 129).