В Октябрьском районе Екатеринбурга полиция задержала более 30 иностранных граждан в ходе операции «Нелегал»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В екатеринбургском отделе полиции № 6 УМВД, в районе логистического парка Кольцово, прошел оперативно-профилактический рейд, в ходе которого были проверены 234 иностранных гражданина. 34 мигранта были задержаны с целью установления их личностей, а также сверки по базам учета, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В рейдах приняли участие работники ГИБДД, патрульно-постовой службы, сотрудники миграционного учета и другие. Так, выяснилось, что у части мигрантов не было с собой документов удостоверения личности, в связи с чем у них не было права находиться на территории страны.



По итогам проверочных мероприятий составили восемь административных протоколов за нарушение миграционного законодательства по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Также будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы России тех, кто нарушил законодательство.



В дальнейшем на участках остальных районов областного центра вновь пройдут досмотры в рамках профилактической операции «Нелегал».