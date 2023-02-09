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Вчера, 17:23

В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники полиции задержали пять иностранцев без документов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, представители подразделения по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные и инспекторы ПДН провели рейд на территории обслуживания отдела полиции № 12 УМВД в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Представителям правоохранительных органов удалось выявить пять иностранных граждан без документов. В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Рейд проводился в рамках операции «Улица». Всего полицейские проверили 43 граждан, составили 16 административных протоколов за различные нарушения, в том числе за распитие спиртного в общественном месте, нарушения правил дорожного движения. Также им удалось выявить двух несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Подростков передали родителям. С ними проведена профилактическая беседа.

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