В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники полиции задержали пять иностранцев без документов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, представители подразделения по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные и инспекторы ПДН провели рейд на территории обслуживания отдела полиции № 12 УМВД в Чкаловском районе Екатеринбурга.



Представителям правоохранительных органов удалось выявить пять иностранных граждан без документов. В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Рейд проводился в рамках операции «Улица». Всего полицейские проверили 43 граждан, составили 16 административных протоколов за различные нарушения, в том числе за распитие спиртного в общественном месте, нарушения правил дорожного движения. Также им удалось выявить двух несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Подростков передали родителям. С ними проведена профилактическая беседа.