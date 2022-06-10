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Вчера, 11:06

Банк «Траст» намерен продать финтех-проект «Точка»

УрБК, Москва, 14.12.2022. Банк «Траст» начал переговоры о продаже финтех-проекта для предпринимателей «Точка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Сильнее всего продвинулся диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может достичь 20 млрд руб. Основным собственником проекта является «Траст», но также у него есть миноритарии с 10%, не участвующие в переговорах. Они, скорее всего, сохранят свою долю.

В самой «Точке» подтвердили, что ключевой акционер рассматривает возможность продажи крупным финансово-промышленным группам из топ-100. При этом не рассматриваются варианты, при которых проект теряет свою операционную самостоятельность.

«Точка» — проект для работы с малым и средним бизнесом, который запущен еще в нулевые. В июне 2018 года «Открытие», Qiwi и «Точка» заявили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия «Точка». В середине 2021 года Qiwi продала свою долю «Открытию». В середине 2022 года 90% акций проекта были проданы «Трасту». Оставшиеся 10% принадлежат кипрской Catalytic People Limited, контролируемой основателем «Точки», бывшим председателем правления екатеринбургского Банка24.ру Борисом Дьяконовым, и его партнерами.

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