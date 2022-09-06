Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в проведенной президентом РФ церемонии ввода дорожных участков

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В России прошла церемония открытия новых и реконструированных инфраструктурных объектов, которую провел по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. В том числе в Свердловской области был открыт после реконструкции участок трассы Екатеринбург — Тюмень. В связи с этим к мероприятию присоединился губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Помимо этого, объекты были открыты во Владимирской, Московской, Воронежской областях и Северной Осетии.



«Нужно подвести некоторые итоги года. Он станет, безусловно, рекордным по объему укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Это порядка 165 млн кв. метров. В составе коридора «Запад — Восток» в эксплуатацию будут введены три новых отрезка трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Два — в Свердловской области, еще один во Владимирской области», — отметил В. Путин.







Е. Куйвашев добавил, что дорожное строительство способствовало экономическому развитию, комфорту передвижения и безопасности. Например, на открытом участке с начала реконструкции с преобразованием трассы в дорогу первой необходимости аварийность и смертельные случаи снизились на 20%.



«И, безусловно, расширение проезжей части на трассе до Тюмени самым положительным образом скажется как на грузопотоке, так и на развитии сферы придорожного сервиса, развитии территорий. Новые дороги — это всегда хорошо», — подчеркнул глава региона.







На реконструированном участке проезжая часть расширена с двух до четырех полос, отремонтировано два мостовых сооружения, обустроено пять разворотных петель. Установлено 6,2 км линий электроосвещения, 35 км двухстороннего металлического барьерного ограждения, 29 новых водопропускных труб. Еще отремонтированы шесть имеющихся водопропускных труб.



Добавим, что в Свердловской области сдан еще один объект — пятикилометровый отрезок Тюменского тракта. На участке от 207 до 212 километра капитальный ремонт завершился на год раньше. Здесь расширена проезжая часть с двух до четырех полос движения, устроены четыре разворотные петли, прошел капремонт мостов, путепровода и водопропускных труб, переустроены сети электроснабжения, изменено устройство наружного освещения.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области