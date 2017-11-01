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Вчера, 18:01

В российских ломбардах заявили о возвращении стабильных показателей

УрБК, Москва, 13.12.2022. Российским ломбардам во II полугодии удалось стабилизироваться и компенсировать убытки, которые они потерпели в начале года из-за сильных колебаний цен на золото. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Представители отрасли говорят, что стоимость золота в рублях в последнее время выросла, что способствовало увеличению средней оценки в ломбардах. Вдобавок наблюдается рост в сегменте залогов мобильной техники и электроники. Он не так сильно зависит от колебаний валют или цен на золото.

Банк России отмечает, что в I полугодии 2022 года портфель ломбардов составил 50,2 млрд руб. Но объем выданных займов снижался: в I квартале он равнялся 61,6 млрд руб., а во II — 57,8 млрд руб. Примерно треть ломбардов, в основном крупнейших сетевых игроков, отметили по итогам полугодия рост спроса на свои услуги. Но число действующих заемщиков, как и договоров, осталось прежним.

В Национальном объединении ломбардов считают, что общий портфель рынка по итогам 2022 года может вырасти до 70 млрд руб. Из них 55-60 млрд руб. составит рынок классических ломбардов, а остальное придется на смежные сегменты. Но риски, с которыми отрасль столкнулась в I полугодии, могут повториться и в 2023 году, уверены участники рынка и эксперты.

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