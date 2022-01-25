Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала приобрел новую спецтехнику

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала получил в свое распоряжение 11 единиц спецтехники: вездеходы «ТРОМ-8» и «ТРЭКОЛы». Пополнение автопарка способствует обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса уральских регионов и улучшению условий работы сотрудников, отмечает пресс-служба предприятия.



Весь транспорт произведен в России. В том числе — четыре снегоболотохода «ТРОМ-8». Это восьмиколесные машины, которые могут двигаться по бездорожью, заболоченной местности, преодолевать русла рек, глубокий снежный покров. Они адаптированы к работе в холодную погоду.



Вездеходы «ТРЭКОЛ» имеют высокую проходимость и теплоизоляцию, способны работать на любой местности при температурах от -40 до +50 градусов. Эксплуатационные расходы вездеходов в несколько раз ниже расходов на гусеничную технику.



Автопарк уральских энергетиков включает 895 единиц. В большинстве своем это спецтехника, применяемая при выполнении работ, для доставки ремонтного персонала и такелажа к месту работы, обеспечения бытовых условий и проживания.